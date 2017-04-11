En Üst

11 Nisan 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Dünya

Moskova’da havalimanında dumanlar yükseliyor

Tarih:
Bir yorum bırakın
150 Görüntüleme
Moskova’da havalimanında dumanlar yükseliyor
Haber İçi Üst
Paylaş4
+1
Paylaş
Pin

Rusya’nın başkenti Moskova’da Vnukovo havalimanından dumanlar yükseldi. Kısa süreli panik yaratan siyah dumanların nedeni ortaya çıktı. Bölgedeki otların tutuşması sonucu ufak çaplı bir yangın çıktığı belirtildi.

 

Reuters haber ajansı foto muhabiri Rusya’nın başkenti Moskova’da Vnukovo havalimanından siyah dumanlar yükseldiğini bildirmesi üzerine kısa süreli bir panik yaşandı. Dumanların uçakların park ettiği alandan geldiği belirtilmişti.

Ancak gelen son bilgilere havalimanındaki çalılık alanda yangın çıktı.

Söz konusu havalimanına bu akşamüstü Moskova’ya gelecek olan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson iniş yapacak olması tedirginliğe neden oldu.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş4
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King