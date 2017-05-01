Mormenekşe’de yemekler yarıştı

Mormenekşe Yöresel Ev Yemek Yarışması gerçekleştirildi. Mormenekşe Kadınlar Derneği tarafından düzenlenen yemek yarışmasına jüri üyesi olarak Hüseyin Tavukçu, Gülsüm Özenli, Mustafa Şah, Beste Oymen ve Güven Ardahan katıldı.

Jüri üyeleri yemekleri aparatifler, tatlılar ve ana yemek olarak 3 kategoride değerlendirdi. Düzenlenen yemek yarışmasında 58 çeşit yemek yarıştı. Yemeklerin ağırlıklı olarak enginardan oluşması yarışmanın birinci kuralıydı.

Yemek yarışması sırasında jüri üyelerini Sağlık bakanı Faiz Sucuoğlu da ziyaret ederek yarışmaya katılanlara başarılar diledi. Yarışma sonucı yarışmayı kazananlar ise şöyle sıralandı.

Aparatif dalında 1.scorpion, 2. Gökçe, 3. Angel.

Anayemek dalında 1.kibar, 2.Şeker Pancarı, 3. Şölen.

Tatlı dalında ise 1.Tatlı Lokum, 2. Sultanım, 3. Yaz dereceye girdi.

Dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verildi.(MHA)