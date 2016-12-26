Mormenekşe yabancı transfere odaklandı

DAVİD VE CHİRİSTİAN DENENMEYE GELİYOR: Kadrosunda üç yabancı bulunduran Mormenekşe, Sudan 1. Ligi Al Shaab takımının orta saha oyuncusu Nijerya kökenli 22 yaşındaki David İroakazi ile Fildişi Sahili 1. Lig takımlarından Satde D’abidjan FC takımında forvet bölgesinde oynayan 26 yaşındaki Christian Guipret Toilehile’yi denenmek üzere ülkemize getirtiyor

Coşkun KUTAY

Süper Lig’in 14. haftasını 8 puanla 16. sırada tamamlayan ve Lawrence Nduga, David Anomel ve Philemen Nana’yı yabancı oyuncu statüsünde kadrosunda bulunduran lig sonuncusu Mormenekşe, “Düşme potasından” bir an önce kurtulup, ikinci devrede daha rahat konumda lig mücadelesini sürdürebilmek için rotasını, “Kaliteli” yabancı transferine çevirdi.

Mormenekşe yönetimi bu çerçevede; Sudan 1. Ligi Al Shaab takımının orta saha oyuncusu Nijerya kökenli 22 yaşındaki David İroakazi ile Fildişi Sahili 1. Lig takımlarından Satde D’abidjan FC takımında forvet bölgesinde oynayan 26 yaşındaki Christian Guipret Toilehile’yi, Raif Güçkan organizesinde denenmek üzere ülkemize getirtiyor. Christian Guipret Toilehile geçen sezon Türkiye BAL ekiplerinden Tatvan Gençlerbirliği Spor’da oynamıştı. Yabancı oyuncuların önümüzdeki hafta içerisinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.