Mormenekşe dipten çıkmak istiyor

Süper Lig’de son sırada yer alan Mormenekşe yarın sahasında ağırlayacağı Gençler Birliği karşısında mutlak puan peşinde olacak

Hüseyin KÖPRÜLÜ

Süper Lig’in son sırasında yer alan Mormenekşe yarın sahasında karşılaşacağı Gençler Birliği maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçtan sadece 2 galibiyet çıkaran ve deplasmanda hiç galip gelemeyen Mormenekşe ligdeki 3. galibiyetini elde etmek için teknik direktör Hüseyin Cantürk nezaretinde son antrenmanı dün yaptı.

Cantürk: “Zor maç olacak”

Mormenekşe Teknik Direktörü Hüseyin Cantürk, yarın ağırlayacakları Gençler Birliği’nin iyi bir takım olduğunu belirterek şunları söyledi: “Gençler Birliği geçen yılın flaş takımı. Bu yıl da güçlü bir kadrosu var. Zor maç olacak. Geçen hafta rakibimizi izledik. Bizde Mormenekşe olarak takımımızın gücünü biliyoruz. Takımın başına yeni geldim ancak yaptığımız sık antrenmanlarla takımın yapısını anladık. Oyun şablonunu ona göre sahaya yansıtacağız. Son iki maçta puan ve puanlar almak istiyoruz. Bu iki hafta bizim için çok önemli.”

“Bir nevi bölge derbisi”

Gençler Birliği ile bir nevi bölge derbisi oynayacaklarını söyleyen Hüseyin Cantürk sahalarının bu maça yetişemeyeceğinden dolayı yine Dr.Küçük Stadı’nda oynayacaklarını söyledi. Cantürk sözlerine şunları ekledi: “Bu sezon kendi sahamızın keyfini süremedik. Hep deplasmanlarda olduk. Sahamız ikinci devreye hazır olacak. Böylece ev sahibi avantajımızı daha iyi kullanabileceğiz”

“Yabancılar haftaya geliyor”

Yabancı transferde devre arasını beklemeden erken davrandıklarını ifade eden Hüseyin Cantürk, önümüzdeki hafta bir orta saha bir de forvet mevkisinde oynayan 2 yabancı getireceklerini belirtti. Yine eksik gördüğü diğer mevkilere de takviye yapacaklarını belirten Cantürk bu konuda hassas olacaklarını açıkladı.

Mormenekşe’de Eren sezonu kaptığı için bu maçta yer alamayacak. Fevzi ise dizindeki problemden dolayı ancak ikinci devre takıma katılacak.