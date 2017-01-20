20 Ocak 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Spor

Monte Carlo Rallisi’nde Ölümlü Kaza

Tarih:
Bir yorum bırakın
15 Görüntüleme
Monte Carlo Rallisi’nde Ölümlü Kaza
Haber İçi Üst

Dünya Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı olan Monte Carlo Rallisi’nde yaşanan kazada, bir seyirci hayatını kaybetti.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Yeni Zelandalı pilot Hayden Paddon’ın kullandığı otomobilin viraj alırken buz tutan pistte kontrolünü kaybederek kaydığı ve tribünde oturan bir izleyiciye çarptığı ifade edildi.

Yaralanan izleyicinin helikopterle Nice kentindeki bir hastaneye kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, kaza hakkında soruşturma açıldığı aktarılırken, vefat eden seyircinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil