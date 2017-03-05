MOK için toplanıyorlar

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin paralı ilan ile bir gazetede federasyonları ve Spor Dairesi’ni hedef alan açıklamasına spor federasyonları karşı çıktı

Spor Federasyonları adına sözcü Aşkın Burcu basına açıklama göndererek KKTC MOK’un içinde bulunduğu durumdan duyulan rahatsızlığı ifade etti ve federasyonların KKTC MOK ile ilgili olarak 6 Mart Pazartesi günü toplantı yapacağını duyurdu. Burcu’nun açıklaması aynen şöyle:

“3 Mart tarihli günlük bir gazetede yayınlattığı paralı ilanı ile her zaman olduğu gibi gayri meşru yollardan meşruluğunu kanıtlamaya çalışan, bunu yaparken gerçeği kamuoyundan gizleyerek spor federasyonlarının ardından, bu kez Spor Dairesini ve dolayısı ile KKTC Başbakanlığını hedef göstermeye çalışan sözde MOK yönetimini kınama ve bazı gerçekleri kamuoyu ile paylaşma gereği duyulmuştur.

Gerçek şudur ki, yıllardır spor federasyonlarını düşman bilip dışlayan, IOC kurallarını ve mevcut yasalarımızı hiçe sayan, durumu düzeltmeye çalışan kendi başkanını ayak oyunları ile bir gecede görevden alıp, kendisiyle yıllarca mahkemelerde boğuşan ve bu nedenlerle MOK’un tüm saygınlığını yitirmesine ve faaliyetlerinin durmasına neden olanlar kendileridirler.

Yıllarca spor federasyonları, basın, kamuoyu ve devlet yetkililerinin tüm uyarı ve taleplerine kulak tıkayarak milli duyguları istismar yoluyla komitecilik sevdalarının peşinde koşanların kendilerini toplum nazarında meşrulaştırma çabaları için saygın bir üniversitemizi kullanmaya çalışmasını kınar, yaptığı uyarılarla bir yanlışın önüne geçen Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu’na gerekli hassasiyeti gösterdiği için teşekkür ederiz.

Sözde ‘Olimpizm Ruhu’ ile hasbelkader ülkemizde öğrenim gören Nijeryalı bir sporcuya ödül verme girişiminin asıl nedeni ülkemizde bu yolla ödüllendirmeye değer sporcu bulunmaması değildir. Aksine, pek çok branşta ödüllendirmeyi hak eden, Avrupa ve hatta Dünya Şampiyonalarında kürsüye çıkan milli sporcularımızın göz ardı edilmesinin sebebi hiçbir sporcumuzun böyle bir komiteden ödül kabul etmeyeceğinin bilinmesidir.

Biz spor federasyonlarının talebi ile Spor Dairesi’nin MOK sorununun ortadan kaldırılması ve ülke sporunun yıllardır ihtiyaç duyduğu gerçek bir Milli Olimpiyat Komitesi’nin nasıl ve hangi parametrelerde oluşturulabileceği konusundaki çalışması yeni değildir. Spor federasyonları olarak yıllardır açıkladığımız gibi; ülkemizde, oluşum biçimiyle federasyonların altında değil üstünde yer alacak, IOC kriterleri ile Spor Yasası ve diğer yasalara uygun bir tüzüğü ve yapılanması olan, herhangi bir daire veya bakanlığa bağlı olmadan faaliyetlerini özerk bir şekilde sürdürebilmesi için Genel Cari Bütçe içerisinde kendine özgü bütçesi olan, üyelerini seçilmiş federasyon başkanları ve yine onların seçeceği sayısı IOC kriterlerine uygun olarak spor federasyonlarının karar üstünlüğünü etkilemeyecek ferdi üyelerin oluşturduğu, ülke sporuna IOC ruhuna paralel bir yön ve ivme kazandırarak dünya ile aramızda bulunan engellerin aşılmasında öncülük edecek ve bu vasıfları sayesinde içte ve dışarıda Kuzey Kıbrıs sporunu en saygın bir şekilde temsil edebilecek bir Milli Olimpiyat Komitesi’ne ihtiyaç vardır.

Gelinen aşamada, 6 Mart Pazartesi günü saat 17:00’de Futbol Federasyonu Toplantı Salonu’nda tüm spor federasyonlarının katılımı ile bir toplantı gerçekleştirileceğini ve toplantının ardından daha geniş ve aydınlatıcı bir basın bildirisi yayınlanacağını kamuoyuyla paylaşırız.”