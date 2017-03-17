Moğol efsanesi Lefkoşa’dan geçti  

HAYRANLARI MEST OLDU: Türkiye’nin efsane grubu Moğollar Barfly’da verdiği capcanlı konserde ülkemizdeki hayranlarını mest etti

Lefkoşa içine sahnesiyle canlılık getiren Barfly, geçtiğimiz çarşamba gecesi bu canlılığa apayrı bir hayat kattı. Ülkemiz sanatçılarının güçlü performanslarıyla birlikte dolu dolu konserlere de ev sahipliği yapan mekanda bu kez sıra efsanevi bir serüvendeydi. Anadolu-Rock’un efsane orkestrası Moğollar, Barfly’ın sahnesinden tam bir efsane gibi geçti. Usta müzisyenlerin geçmişten günümüze çok sevilen şarkılara hayat verdikleri geceye katılanlar nostaljik yolculukla adeta kendilerinden geçtiler. Yoğun bir katılımın olduğu gecede konuklar grubun sevilen şarkılarına eşlik etmekten de geri kalmadılar…

Fotoğraflar: Fuat Şanlıer