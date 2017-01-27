27 Ocak 2017

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Modanın kalbi Paris’te

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Modanın kalbi Paris’te
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TASARIMLAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI: Alexandre Vauthier’ın “İlkbahar 2017 Couture” koleksiyonlarını “Paris Moda Haftası” kapsamında sergiledi. Bella Hadid kusursuz fiziği ve taşıdığı birbirinden renkli kıyafetler ile dikkat çekti

“Paris Moda Haftası” kapsamında “İlkbahar 2017 Couture” koleksiyonunu sergileyen Alexandre Vauthier, moda severlerden tam not aldı. Enerjik Parizyen kodlarını lüks detayları birleştiren Vauthier’in şovunu Bella Hadid açtı. Tasarımcının koleksiyonlarında parlak renkleri ve pastel tonları öne çıkardığı görüldü. Birkaç tasarımda jean kotlarla retro tarzı tasarımcıları da moda severlerden tam not aldı.

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Havadis Gazetesi

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