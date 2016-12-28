Mısır’da milyonlarca dolarlık rüşvet skandalı

Mısır’da bir devlet dairesinde çalışan bir üst düzey satınalma görevlisinin, milyonlarca dolar tutarında rüşvet aldığı duyuruldu.

Mısır İdari Kontrol Kurumu tarafından yapılan açıklamada, görevlinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 24 milyon Mısır cüneyhi (1,2 milyon dolar), 4 milyon dolar, 2 milyon euro ve 1 milyon Suudi Arabistan riyali (192 bin dolar) nakit paranın ele geçirildiği bildirildi.

Söz konusu kişinin onlarca gayrimenkul ve lüks marka otomobilin yanı sıra çok değerli mücevherlere sahip olduğu da kaydedildi.

Mısır’da gündemi kısa sürede değiştiren rüşvetçi yetkilinin kimliği ve çalıştığı kuruma dair kamuoyuna bilgi verilmedi.

Mısır’da en çok izlenen televizyon kanallarının yanı sıra devlet televizyonu ERTU da konuyu gündeme taşıdı.

Mısır’ın eski Sayıştay Başkanı Hişam Cinina, 2012 ve 2015 yıllarında ülkede 600 milyar dolar civarında yolsuzluk yapıldığını

açıklamış, açıklamadan kısa süre sonra hakkında dava açılmış, 28 Mart 2016 tarihinde ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi

tarafından görevinden alınmıştı.