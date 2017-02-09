Mira Şiddet Gördüğü Evden, Ara Emriyle Alındı

Mira , Girne Kaza Mahkemesi’nde alınan ara emriyle şiddet gördüğü evden alındı

Girne’de “sahibi” tarafından şiddete uğrayan ve bu nedenle koruyucu aileye verildikten sonra anlaşılmayan bir şekilde şiddet gördüğü eve geri gönderilen Mira, Girne Kaza Mahkemesi’nde bugün alınan ara emriyle daha önce şiddet gördüğü evden ikinci kez alındı.