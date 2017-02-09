Mira Şiddet Gördüğü Evden, Ara Emriyle Alındı

Mira , Girne Kaza Mahkemesi’nde alınan ara emriyle şiddet gördüğü evden alındı
Girne’de “sahibi” tarafından şiddete uğrayan ve bu nedenle koruyucu aileye verildikten sonra anlaşılmayan bir şekilde şiddet gördüğü eve geri gönderilen Mira, Girne Kaza Mahkemesi’nde bugün alınan ara emriyle daha önce şiddet gördüğü evden ikinci kez alındı.
Mira, Dava Bitene Kadar Veteriner Dairesi’nde Kalacak
Altın Patiler Derneği ve koruyucu aile olarak Mira’nın bakımını üstlenen Sevinç Tozduman’ın şehadetiyle, Sessiz Kullar (Silent Ones) Hayvanları Yaşatma ve Sahiplendirme Derneği’nin Girne Kaza Mahkemesi’ne yaptığı başvuru sonucu ara emri alındı. Ara emir uyarınca Mira dava sonuçlanana kadar Veteriner Dairesi kontrolünde kalacak.
Kaynak: ADL
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