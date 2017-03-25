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25 Mart 2017

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Milli Takım’da 3 oyuncu kadrodan çıkarıldı

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Milli Takım’da 3 oyuncu kadrodan çıkarıldı
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Milli Takım’da Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Şen; Fatih Terim’in izniyle Moldova maçının kadrosundan çıkarıldı.

 A Milli Futbol Takımı’nda üç futbolcu kadrodan çıkarıldı.

Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Şen, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in izni ile kamptan ayrıldı. Bu üç futbolcu, Moldova hazırlık maçının kadrosunda yer almayacak.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

“2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde dün akşam Finlandiya’yı 2-0 mağlup eden A Milli Takım’da Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Şen, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in verdiği izin ile kamptan ayrıldı. Bu üç futbolcu, Moldova hazırlık maçının kadrosunda yer almayacak.”

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