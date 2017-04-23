Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu evlendi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile hayatını birleştirdi.

Çalhanoğlu’nun doğup büyüdüğü yer olan Almanya’nın Mannheim kentindeki düğün salonunda gerçekleştirilen törende takım arkadaşları da bu güzel gününde kendisine eşlik etti.

Ayrıca Bayer Leverkusen resmi hesabından çifti tebrik eden bir mesaj da yayınlandı.