“Milletimin geleceğe yürüyeceğine inanıyorum”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının sıradan bir oylama olmadığını belirtti.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yani Cumhuriyet tarihimizde birçok parlamenter sisteme yönelik oylamalarımız olmuştur. Bu arada bazı halk oylamaları da yaptık ama bu halk oylaması artık Türkiye Cumhuriyetinde yeni yönetim sisteminin, bir değişim, dönüşüm tercihi. Bu değişim dönüşüm tercihinde inanıyorum ki halkımız, süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın adeta sıçramanın yolunu açmaya inşallah karar verecektir” dedi.

İstanbul Tarabya’daki Huber Köşkü’nden çıkan Erdoğan, saat 11.40’ta eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Erdoğan Albayrak, Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan, torunları Ahmet Akif Albayrak ve Emine Mahinur Albayrak ile oylarını kullanacakları Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu’na geldi.

Okulun bahçesini dolduran vatandaşlar, Erdoğan’ı alkışlarla karşıladı. Daha sonra ailesiyle 3248 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren ve burada sandık görevlileriyle tek tek tokalaşan Erdoğan, kimlik kontrolünün yapılması için nüfus cüzdanını verdi.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yan yana kabinlerde oylarını kullandı. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan torunu Ahmet Akif Albayrak ile eşi Emine Erdoğan da torunu Emine Mahinur Albayrak ile seçim sandıklarına oy pusulalarının yer aldığı zarfları attı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy kullandığı 3248 numaralı sandıkta 400 seçmen oy verecek. Erdoğan, seçmen listesinde 173, eşi Emine Erdoğan da 172. sırada yer aldı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra sandık görevlileriyle tekrar tokalaşarak, fotoğraf çektirdi.