Mike tüydü, Kabore küstü

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü’nde yabancı futbolcu Lewis Mike şoku yaşanıyor.

4 sezondur MTG forması ile mücadele eden 23 yaşındaki Sierra Leoneli savunma oyuncusunun kimseye haber vermeden sessiz sedasız ülkeden ayrıldığı öğrenildi. 2 gündür antrenmanlara katılmayan Mike’ın evine giden yöneticiler evi bomboş bulunca, muhaceretten aldığı bilgiyle Mike’ın dün sabah saatlerinde adadan ayrıldığını öğrendi.

Mike MTG forması ile bu sezon Süper Kupa finali ve lig olmak üzere toplam 14 maçta oynarken yabancı futbolcu 4 sezon boyunca toplam 92 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.

MTG’nin forvet hattında oynayan bir diğer yabancı futbolcusu Kabore ise takıma küstü. Noel tatili nedeniyle ülkesine gitmek isteyen Kabore’ye yönetim bilet kesmedi, alacaklarını da alamayan forvet oyuncusu antrenmanın ortasında yöneticilerle tartıştı, küfürler savurdu. Üzerindeki MTG forması ve eşyalarını çıkarıp atan Kabore, ardından antrenmanı terk etti.