Microsoft Edge için işler hiç iyi gitmiyor

İnternet tarayıcıları içerisindeki rekabet her yıl büyüse de Microsoft bir türlü istediği noktalara ulaşamıyor.

Microsoft Edge tarayıcısı tüm Windows 10’ların içerisinde geliyor ve doğal olarak milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor. Fakat buna rağmen yeterli kullanım oranına sahip değil. Açıklanan rakamlar 2016 yılının da iyi geçmediğini gösteriyor.

Net Marketshare’in paylaştığı rakamlara göre 2016 yılında bilgisayarların yüzde 24,5’i Windows 10’a terf etti. Böylece 2015 yılına göre yüzde 10’luk bir artış yaşanmış oldu. Aynı dönemde Windows 7 ise 55,68’lik orandan yüzde 48,34’e düştü. Windows 10’un hızlıca geliştiği açık ancak aynı durum Microsoft Edge için geçerli değil. 2015’te 2,79 kullanım oranına sahip olan Edge, 2016’da sadece 5,33’e çıkabildi. Aynı zaman aralığında yüzde 32,33’ten yüzde 56,43’e yükselen Google Chrome ise tabiri caizse internet tarayıcısı piyasasını domine etti. Eğer Edge’in Chrome’u indirmek haricinde de kullanılması isteniyorsa Microsoft’un ileride daha yenilikçi özellikler sunması gerekecek gibi görünüyor