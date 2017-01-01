MGA’dan, Koop’a güvenlik şoku: 67-70

Güvenlik gerekçesi ile cuma akşamı oynanmayan maç dün sabah oynandı ve Mağusa Gelişim Akademisi deplasmanda Koopspor’u yenmeyi başardı

MGA’DAN ÖNEMLİ GALİBİYET:

Mağusa Gelişim Akademisi güçlü rakibi önünde maçın son anlarında üstünlüğü ele alarak karşılaşmayı 70-67 kazandı. MGA’da Jordan 30 sayı ile oynarken maçın kazanılmasında Hasan Debeş’in son anlarda ki sayıları etkili oldu

Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Hatice Ersözlü **, Salih Işık **

Koopspor: Miroslav ** (21), Doğukan * (3), Andım ** (2), Mustafa *, Osman * (3), Kıyal ** (7), Clieff ***31

MGA: Jordan *** (30), Mert ** (5), Hasan Kasap ** (6), Hasan Debeş *** (12), Çetin *, Görkem (1), Danore *** (15)

1.periyot: 18-19

İlk yarı: 36-31

3.periyot: 58-50

Güvenlik gerekçesi ile cuma akşamı oynanmayan maç dün sabah oynandı ve Mağusa Gelişim Akademisi deplasmanda Koopspor’u 70-67 yenmeyi başardı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maça iki takım da etkili başladı ve ilk periyot 19-18 Mağusa Gelişim Akademisi’nin üstünlüğünde geçildi.

İkinci periyotta ise savunmada daha etkili olan Koopspor, ABD’li oyun kurucusu Clieff’le sayılar bularak bu bölümü iyi oynadı ve devreyi de 36-31 önde bitirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı giren Koopspor farkı koruyarak MGA önünde etkili oldu. Bu bölümü Koop 58-50 üstün bitirdi.

Maçın son periyodu ise büyük çekişmeye sahne oldu. Mağusa Gelişim Akademisi 8 sayılık farkı bu bölümde kapatarak 36.dakikada Hasan Kasap’ın basketi ile 62-61 öne geçti. Bundan sonra maç büyük bir çekişmeye sahne olurken Mağusa Gelişim Akademisi son bir dakikasına 65-65 berabere girilen maçta Jordan ve Hasan Debeş’in basketleri ile maçı kontrol etti. Bu zorlu maçı Mağusa Gelişim Akademisi 70-67 kazanarak önemli deplasmandan galip ayrılmayı başardı. MGA’da Jordan 30 sayı ile oynarken, Hasan Debeş de son bölümde attığı sayılarla maçın kazanılmasında önemli rol aldı.

Puan Durumu

Takımlar O G M AS YS AV P

1.YDÜ 6 5 1 422 341 81 11

MGA 6 3 3 459 375 84 9 GÜ 6 3 3 398 351 47 9 Koopspor 6 3 3 415 381 34 9 LAÜ 6 3 3 383 362 21 9

6.Mapfree 6 3 3 416 428 -12 9