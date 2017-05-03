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03 Mayıs 2017

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Metin Şentürk görme engelli olduğu kazayı anlattı

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Metin Şentürk görme engelli olduğu kazayı anlattı
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Şarkıcı Metin Şentürk, katıldığı televizyon programında şimdiye kadar pek az kişinin bildiği bir detayı açıkladı.

Kısa bir süre önce yeni bir albüm çıkartan Metin Şentürk, görme engelli olmasına neden olan geçirdiği talihsiz kazayı anlattı.

“KAFAMIN ÜZERİNE DÜŞMÜŞÜM”

Gezegen Mehmet’in programına katılan Şentürk şöyle konuştu: “Ben Fatih’te bodrum katta bir evde doğmuşum. Bebeğim o zamanlar, evin duvarlarını boyatıyorlarmış, uyuyorum diye beni bir masanın üzerine koymuşlar. Benim de uyanacağım tutmuş, masadan yere düşmüşüm. Kafamın arkasındaki beyinciğimin üzerine düşmüşüm. Sonra da diyordum ki ‘Beni masanın üzerine niye koydunuz? Ekmek sepeti miyim, tuzluk muyum ben”

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