Meteoroloji uyardı! Kar yağışı sürecek

METEOROLOJİ DAİRESİ MÜDÜRÜ BURAN: “BUGÜN AKŞAM SAATLERİNE KADAR İÇ KESİMLERE KARLA KARIŞIK YAĞMUR YA DA KISA SÜRELİ KAR YAĞMA OLASILIĞI VAR”

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bugün akşam saatlerine kadar iç kesimlere karla karışık yağmur ya da kısa süreli kar yağma olasılığı olduğunu söyledi.

TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan Buran, Selvili Tepe’de hava sıcaklığının 0 derecenin altına düştüğünü belirterek, “Bu saatten sonra yüksek kesimlerde kar bekliyoruz” dedi.

“HAVA SÜRATLE SOĞUYOR, YARIN DA OLDUKÇA SOĞUK OLACAK”

Ülkenin, üst atmosferdeki soğuk havanın etkisinde olduğunu söyleyen ve “Hava süratle soğuyor, yarın da oldukça soğuk olacak” diyen Buran, şunları kaydetti:

“Bugün akşam saatlerine kadar iç kesimlere karla karışık yağmur ya da kısa süreli kar yağma olasılığı var. Özellikle de dağa yakın yerleşim yerlerine…

Hava sıcaklığı bugün iç kesimlerde 6 ile 7, yarın 7 ile 10 derece olacak. Diğer günlerde sıcaklık 11 ile 14 dolaylarında seyredecek.”

BAZI KESİMLERDE DON OLACAK

Ülkede yarın bazı bölgelerde yağış ve sabah saatlerinde don olayı bekleniyor.

Meteroloji Dairesi tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı 7-10 derece dolaylarında olacak; doğu kesimlerde yer yer hafif sağanak yağmur yağacak ve sabah saatleri yer yer don olayı bekleniyor.

Yarından sonraki günlerde ise en yüksek sıcaklığın 11-14 derece civarında olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Ocak – 3 Şubat dönemini kapsayan raporuna göre, KKTC belirtilen süre içerisinde alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü oldukça soğuk, diğer günlerde ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Pazar ve pazartesi günleri parçalı bulutlu olacak sabah saatleri yer yer don olayı görülecek; sonraki günler ise bulutlu olacak.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, cumartesi günü kuvvetli, öğleye kadar yer yer fırtına şeklinde esecek.