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08 Mayıs 2017

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Mete Adanır Caddesi trafiğe kapatıldı

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Mete Adanır Caddesi trafiğe kapatıldı
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Girne’de, Mete Adanır Caddesi’nde bugün ve yarın 09:00-16.00 saatleri arasında asfalt çalışması yapılacak.

Girne Belediyesi tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, Sulu Çember ile 20 Temmuz Stadyum Çemberi arasında olan güzergahta asfalt öncesi hazırlık ve kemirme işlemi gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çift şerit yolda yapılacak çalışmalar süresince bölge trafiğe kapalı olacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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