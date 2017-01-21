Mete Adanır anıldı

Kıbrıs Türk Futbolunun unutulmaz isimlerinden Mete Adanır ölümünün 28. yılında dün kabri başında anıldı

BU YIL DAHA MUTLUYUZ:

Anma töreninde konuşan Mete Adanır Vakfı Başkanı Eralp Adanır, geçmiş yıllarda hep sitem ettiklerini ancak 2016 yılında yapılanlarla bu yıl mutlu bir şekilde anma töreninde bulunduklarını kaydetti

Kıbrıs Türk Futbolunun unutulmaz isimlerinden Mete Adanır ölümünün 28. Yılında kabri başında anıldı.

Lefkoşa Kabristanlığı’nda gerçekleştirilen anma töreninde konuşan Mete Adanır Vakfı Başkanı Eralp Adanır geçmiş yıllarda hep sitem ettiklerini ancak 2016 yılında yapılanlarla bu yıl mutlu olarak anma töreninde bulunduklarını kaydetti.

Adanır, 2016 yılı içerisinde Girne 20 Temmuz Stadı’na Mete Adanır’ın isminin verildiğini ve ilk kez bir spor Heykeli’nin yapıldığını söyleyerek “Yakın Doğu Üniversitesi bir tarih müzesi yapmak için çalışmalar yapıyor. Ve bu müze içinde de Mete Adanır için bir köşe ayrılacak olması bizi duygulandırmıştır. Yine Milli Eğitim Bakanlığı’nın Mete Adanır’ın hayatının kitaplarda yer alacak olması da bizleri sevindiren başka bir olaydır” dedi.

Anma töreninde Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Kıral, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Salih Işık, Doğan Türk Birliği Kulüp Başkanı Bayar Piskopulu ve Spor Yazarı Çelen Oben birer konuşma yaparak Mete Adanır’ın kişiliği, sporculuğu ve Mete Adanır için yapılanlar anlatıldı.

Tören dua okunmasıyla sona erdi.

Öte yandan Doğan Türk Birliği yarın oynanacak olan Gençlik Gücü maçı öncesinde saat 13.00’te Mete Adanır’ın Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda bulunan heykeline çelenk koyacak.