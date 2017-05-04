Mesut’tan Fenerbahçe açıklaması

Goal.com’a konuşan Arsenal‘ın 10 numarası; Londra’daki yaşamını ve eleştiriler karşısında duruşunu anlatıp, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi.

Kulübü Arsenal’le yeni bir sözleşme imzalayıp imzalamayacağı bilinmezliğini koruyan Mesut Özil, Londra ekibiyle uzatacağı sinyallerini verdi. Londra’yı sevdiğini dile getiren Mesut Özil, “Burada yaşamayı çok seviyorum. Büyük bir takımdayım ve Arsenal için oynamaktan keyif alıyorum. Londra harika” dedi.

Almanya’da doğup büyümesine karşın, annesinin ve babasının Türkiye’de doğmasından ve Türk olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi. Annesinin bir temizlikçi, babasının ise fabrika işçisi olduğunu kaydeden Mesut Özil, buna karşın çocukluğundan söz ederken mutsuz olmadığını kaydetti.

Real Madrid’deki baskının hiçbir takımda olmadığını dile getiren Mesut Özil, “Real Madrid’deki beklentileri ne Arsenal ne Milli Takım, başka hiçbir takımla karşılaştıramazsınız. Real Madrid’le her maçı kazanmaya mecbursunuz. Barcelona’ya karşı bile berabere kalsanız, başarısızlıktır” ifadelerini kullandı.

Arsenal’le yeni bir sözleşme yenilemesinde Arsene Wenger’in kalmasının kilit rol oynayacağını vurgulayan Mesut Özil, “Mesele sadece menajer değil. Beni Arsenal’a gelmeye ikna eden oydu. Ama ben kararlarımı teknik direktörün kalıp gitmesine göre vermem. Benim için önemli olan takım olarak gelişip gelişmememiz ya da hedeflerimize ulaşıp ulaşmamamızdır” diye konuştu.

“AKLIMDA FENERBAHÇE YOK”

Bir çok insanın kendisine Fenerbahçe‘ye gidip gitmeyeceğini sorduğunu ve ailemle, arkadaşlarım ‘O takıma git’ diyorlar. Ancak şu anda Arsenal’le bir sözleşmem var. Aklımda Türkiye ya da başka ligler yok. Gelecekte ne olur bilinmez. Burada çok, çok iyi hissediyorum. Gerisini göreceğiz” dedi.