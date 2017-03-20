Meryem Uzerli tesettüre girdi

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli tesettürlü videosunu Instagram hesabından paylaştı.

Türkiye’de oynadığı dizi ve sinemalarda gür ve uzun sarı saçları ile görmeye alıştığımız Uzerli, tesettürlü videosunu Instagram sayfasından paylaştı. Videoyu görenler ilk olarak güzel yıldızın kapandığını ve tesettüre girdiğini düşündü ama gerçek öyle değildi.

SUUDİ ARABİSTAN’A GİDECEĞİ İÇİN KAPANDI

Meryem Uzerli, Suudi Arabistan’a üç günlük bir seyahata gideceği için kapandı. Başını kapatıp Instagram hesabından bu geziyi haber veren güzel yıldız, hayranlarının büyük beğenisini aldı. Güzel yıldızın ülkelerine geleceği haberi Arap hayranlarını çok sevindirdi.