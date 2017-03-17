Merve Boluğur imaj değiştirdi

İçimdeki Fırtına dizisiyle ekranlara dönen Merve Boluğur, reytinglere yeni düştü ve 5 bölüm dayanabilen dizi final yaptı. Şu sıralar hayatı yolunda gitmeyen ünlü oyuncu imaj değiştirdi.
Rol aldığı dizi reytinge yenilen Merve Boluğur, eşi Murat Dalkılıç’tan boşanacağı yönündeki haberlerle de gündeme geliyor.
Uzun süre sonra ekranlara dönen ve umduğunu bulamayan oyuncu, imaj değiştirdi.
Boluğur, yıllardır hiç değiştirmediği siyah saçlarını griye boyattı. Takipçileri ise ünlü ismin yeni imajına tam not verdi.
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