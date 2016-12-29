29 Aralık 2016

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Mersin’de sel felaketi!

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Mersin’de sel felaketi!
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Mersin Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak mahallesinde sel sularına kapılan 30 yaşlarında bir kadın ile bir erkek boğularak yaşamını yitirdi. Vatandaşlar otomobillerinin içinde mahsur kaldı. 7 ilçede okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Belediye halkı mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bugün metrekareye düşen yağmurun 125 kilogram olduğunu duyurarak, olayı bir afet olarak nitelendirdi. Açıklamada kentte 15 yıldı bu kadar şiddetli bir yağışın görülmediği belirtildi.

Son dakika: Mersin sular altında! Acı haber geldi...

 

Mersin il merkezi ile ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

    Kentte gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli yağış  nedeniyle birçok cadde sular altında kaldı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek  için trafiğe çıkanlardan bazıları su birikintileri nedeniyle yolda kalırken, bazı  toplu taşıma araçlarının da bozulduğu görüldü.

    Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan uyarıda, “Dün geceden beri etkisini gösteren sağanak nedeniyle oluşan olumsuz durumlardan etkilenmemek için  vatandaşların gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamaları önemle rica olunur.”  ifadesine yer verdi.

   Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, il genelindeki sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzlar nedeniyle merkez Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Erdemli, Tarsus ile Çamlıyayla ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarından bir gün süre ile eğitime ara verildi.

Son dakika: Mersin sular altında! Acı haber geldi...

BABA İLE KIZI 50 METRE SÜRÜKLENDİ

Merkez Yenişehir İlçesi 34’üncü Caddesi’nde sabah 09.00 sıralarında işe gitmek için evden çıktığı belirlenen genç kız, babasıyla birlikte şiddetli yağmur nedeniyle sel sularına kapıldı. Kimlikleri belirlenemeyen baba ile kızı, derinliği yaklaşık yarım metreyi bulan suda sürüklendi. Birbirlerine sarılarak hayatta kalmaya çalışan 2 kişi, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Akıntının sığ olduğu bir noktada kaldırıma tutunan baba ile kızı, son bir hamleyle kurtuldu.
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Havadis Gazetesi

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