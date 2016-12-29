Mersin’de sel felaketi!

Mersin il merkezi ile ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle birçok cadde sular altında kaldı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için trafiğe çıkanlardan bazıları su birikintileri nedeniyle yolda kalırken, bazı toplu taşıma araçlarının da bozulduğu görüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan uyarıda, “Dün geceden beri etkisini gösteren sağanak nedeniyle oluşan olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamaları önemle rica olunur.” ifadesine yer verdi.

Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, il genelindeki sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzlar nedeniyle merkez Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Erdemli, Tarsus ile Çamlıyayla ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarından bir gün süre ile eğitime ara verildi.

BABA İLE KIZI 50 METRE SÜRÜKLENDİ

Merkez Yenişehir İlçesi 34’üncü Caddesi’nde sabah 09.00 sıralarında işe gitmek için evden çıktığı belirlenen genç kız, babasıyla birlikte şiddetli yağmur nedeniyle sel sularına kapıldı. Kimlikleri belirlenemeyen baba ile kızı, derinliği yaklaşık yarım metreyi bulan suda sürüklendi. Birbirlerine sarılarak hayatta kalmaya çalışan 2 kişi, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Akıntının sığ olduğu bir noktada kaldırıma tutunan baba ile kızı, son bir hamleyle kurtuldu.