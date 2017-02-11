Meral Akşener’in toplantısında kriz

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’in konuşmacı olduğu Çanakkale’deki ‘Milli iradeye saygı’ toplantısının yapılacağı salona, otel yönetimi son dakika kullanıma izni vermeyince ortalık karıştı. Baskılar nedeniyle otel yönetiminin salonun elektriğini kestiği iddia edildi. Buna rağmen otele gelen Akşener, yaklaşık 1000 kişinin bulunduğu salonda konuşmasını yaptı

Meral Akşener’in Çanakkale’deki toplantısı salon kriziyle başladı. Kolin Hotel’in Megaron Salonu’nda bugün saat 14.00’de düzenlenecek toplantıya kısa süre kala otel yönetimi, salonun kullanımını iptal etti. Toplantıya gelen yaklaşık 1000 kişi, kararı öğrenince otel yönetimini protesto etti. Ellerinde bayrakları sallayarak ’Başbakan Akşener’ ve ’Ülkücü hareket engellenemez’ sloganları atmaya başladı.

Salonun kullanımının neden iptal edildiği öğrenilemezken, Meral Akşener’i dinlemeye gelenler, cep telefonlarının ışıklarıyla salonu aydınlatmaya çalıştı. Otel girişinde önlem alan polisin, gelenleri tek tek aramadan geçirdikten sonra otele girişlerine izin verdi.

Meral Akşener, elektriklerin kesildiği ve katılanların cep telefonları ışığıyla aydınlatmaya çalıştığı salona gelerek, toplantının iptal edilmeyeceğini söyledi ve konuşmasını yaptı.

TEKİRDAĞ’DAKİ MOLADA ORAN VERDİ

Meral Akşener, “Milli iradenin önemi’ konferansı katılmak üzere Çanakkale’ye giderken Tekirdağ’a mola verdi. Bir restoranda toplanan kalabalığa hitap eden Akşener, Anayasa referandumuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Elinde ay-yıldızlı kına dikkati çeken Meral Akşener, “Size rakam vererek söylüyorum. Yüzde 56 hayır, yüzde 37 evet gibi bir sonuç çıkıyor. Bundan dolayı özellikle Trakya’da çok büyük bir baskıyla karşılaşabilirsiniz. ’Hayır’cıları bir Başbakan terörist olmakla suçlayabiliyor ise, bu skandaldır. Bir ülkenin Başbakanına yakışmaz. Dolayısı ile her sandığa gitmek aleni bir süreç. Buna da biz ‘hayır’ diyeceğiz. Bunun için çalışmalarımızı Çanakkale’den başlatıyoruz. Çünkü Çanakkale ne yaptı? Dedi ki ‘Dur yolcu dur. Buradan geçemezsin.’ O yüzden biz de Çanakkale de dur diyeceğiz. Bu Anayasayı geçiremezsin. Milletimiz ‘hayır’ diyecek” dedi.

“AYAĞINDAKİ PRANGALAR NEDİR?”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Meral Akşener, “Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor. Diyor ki ayağımda prangalar var. Türkiye’yi 15 yıldır yönetiliyor. Hadi 2002, 2007 yıllarında Ahmet Necdet Sezer vardı iki başlılığı kabul ettik. Sonra sayın Abdullah Gül cumhurbaşkanı oldu. Daha sonra kendisi cumhurbaşkanı oldu ve istediğini başbakan yaptı. Birini atadı beğenmedi, yenisini getirdi. Bu noktada şu soruyu sormak isterim. Sayın Cumhurbaşkanı, ayağındaki prangalar nedir, Kimdir ve neredendir” dedi.