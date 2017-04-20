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21 Nisan 2017

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Meral Akıncı’dan üzücü haber

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Meral Akıncı’dan üzücü haber
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral  Akıncı, bugün Cumhurbaşkanlığı’nda düşerek, sol omuzunu incitti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ortopedi servisinde tetkik edilen ve sol omuzunda çıkık tespit edilen Akıncı’nın bu akşam taburcu edilmesi bekleniyor.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı’nın, konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanlığı’nda kazayla düşen,  Cumhurbaşkanımızın eşi Meral Akıncı’nın durumu hastanemiz ortopedi servisinde tetkik edilmiştir. Sayın Meral Akıncı’nın sol omuzunda bir çıkık tespit edilmiş olup, bu çıkığa yönelik sedasyon altında müdahale planlanmaktadır.

Cumhurbaşkanımızın eşinin bu akşam taburcu edilip, geceyi  evinde geçirmesi yüksekle muhtemeldir.”

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