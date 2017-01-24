Merakla beklenen karar açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz koridorunun üst bandını yüzde 8,50’den yüzde 9,25’e ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranını da yüzde 10’dan yüzde 11’e yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8’de ve gecelik borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25’te sabit tutarken, gecelik marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 8,50’den yüzde 9,25’e ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranını da yüzde 10’dan yüzde 11’e yükseltti.

TCMB’nin faiz kararı öncesinde 3,74 seviyelerinde olan Dolar/TL, 3,82 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra 3,80 seviyesinde dengelendi