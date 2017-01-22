22 Ocak 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

Mendireğin durumu hala içler acısı

Tarih:
Bir yorum bırakın
21 Görüntüleme
Mendireğin durumu hala içler acısı
Haber İçi Üst

Girne’de Aralık ayında etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın etkisi ile yıkılan deniz feneri halen onarılmadı, fırtınada devrilen aydınlatma direkleri ise yerinde duruyor. Batan tekneler de denizden çıkarılmadı

 

Duygu ALAN

Hafta sonları yoğunluklu olmak üzere her gün onlarca turist ağırlayan Girne Kordonboyu’nda mendireğin durumu hala içler acısı.

Girne’de Aralık ayının son haftasında etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın mendirekte neden olduğu olumsuzlar halen daha gözler önünde duruyor.

Şiddetli yağış ve fırtınanın etkisi ile yıkılan deniz feneri halen onarılmadı. Fırtına nedeni ile devrilen aydınlatma direkleri de halen olduğu yerden kaldırılmadı, yeni aydınlatma direkleri dikilmedi.

Girne’de Antik Liman’da demir atmış olan ve Aralık ayında etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeni ile batan balıkçı teknesini de denizden çıkaran olmadı, binlerce liralık tekne haftalardır sular altında.

Mendirek meydana gelen asfalt çökmesine de müdahalede bulunulmadı.

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil