Girne’de Aralık ayında etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın etkisi ile yıkılan deniz feneri halen onarılmadı, fırtınada devrilen aydınlatma direkleri ise yerinde duruyor. Batan tekneler de denizden çıkarılmadı

Duygu ALAN

Hafta sonları yoğunluklu olmak üzere her gün onlarca turist ağırlayan Girne Kordonboyu’nda mendireğin durumu hala içler acısı.

Girne’de Aralık ayının son haftasında etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın mendirekte neden olduğu olumsuzlar halen daha gözler önünde duruyor.

Şiddetli yağış ve fırtınanın etkisi ile yıkılan deniz feneri halen onarılmadı. Fırtına nedeni ile devrilen aydınlatma direkleri de halen olduğu yerden kaldırılmadı, yeni aydınlatma direkleri dikilmedi.

Girne’de Antik Liman’da demir atmış olan ve Aralık ayında etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeni ile batan balıkçı teknesini de denizden çıkaran olmadı, binlerce liralık tekne haftalardır sular altında.

Mendirek meydana gelen asfalt çökmesine de müdahalede bulunulmadı.