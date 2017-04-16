Meltem Cumbul’dan türkü albümü

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, bir türkü albümü hazırlamak için kolları sıvadı. Cumbul’un repertuarını Mazlum Çimen’le oluşturduğu, bu sürpriz çalışma için yakında stüdyoya gireceği öğrenildi.

Meltem Cumbul, Şener Şen’le başrollerde yer aldığı 2005 yapımı ‘Gönül Yarası’ filminde seslendirdiği ‘Etek Sarı’ türküsüyle büyük beğeni toplamıştı.