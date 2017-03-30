Meliz Akçal için meclis önünde toplanılacak

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu, hamileliği yasa dışı sonlandırma davasında 9 ay hapis cezası alan Meliz Akçal’a özgürlük talebiyle yarın saat 13.30’dan itibaren Cumhuriyet Meclisi önünde toplanacak.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu, kendi bedeni ile ilgili kararı verip bu karardan dolayı hapis cezası alan Melis Akçal’a özgürlük talep etmek ve ‘Doğurganlık Hakları İnsan Haklarıdır ‘ demek için Meclis önünde toplanılacağını duyurdu.Platform’un açıklaması şöyle:“31 Mart Cuma günü saat 13.30 dan itibaren Meclis’in önünde toplanıyoruz. Daha sonraki süreçte de devam edecek olan mahkeme sürecinde kızkardeşimiz Melis Akçal’ı yalnız bırakmayacak ve davasının takipçisi olacağız. Mücadelemize destek olacak, sözümüze sözünü katacak herkesi bekleriz”.