Melekler KKTC’de

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi dün adaya geldi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi dün adaya geldi.

Yakın Doğu Melekleri dün öğleden sonra yöneticileri ile birlikte Ercan Havaalanı’nda törenle karşılanırken şampiyon sporculara büyük ilgi gösterildi.

Bordo mavili takımı, uçaktan inişte Kaner Grup çalışanları karşılayarak sporculara hediye verdi.

Daha sonra yöneticileri ile birlikte ülkeye giriş yapan Yakın Doğu Melekleri’ni, havaalanı dışında YDÜ öğrencileri ve sporcular karşıladı.

Akıncı ve Özgürgün kabul etti

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı daha sonra Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildiler.

Başbakan ve Cumhurbaşkanı YDÜ’yü bu başarılarından dolayı kutladı.

İmza günü

EuroCup şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı bugün saat 11.00’da YDÜ RA 25 Spor Salonu’nda taraftarlarla imza gününde buluşacak.