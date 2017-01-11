Mehmetçik’ten çifte zafer

GREKO-ROMEN’DE DE ŞAMPİYON

Ortaokullararası (Yıldızlar) 13-14 Yaş Güreş Şampiyonası’nda serbest stilin ardından greko-romende de şampiyon Mehmetçik Ortaokulu oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Ortaokullararası (Yıldızlar) 13-14 Yaş Güreş Şampiyonası’nda Mehmetçik Ortaokulu çifte birincilik yaşadı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan 13-14 Yaş Güreş Şampiyonası’nda, önceki gün serbest stilde 90 puanla şampiyon olan Mehmetçik Ortaokulu dün de greko-romen stilde topladığı 91 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Greko-romen de 89 puanla ikinciliği Oğuz Veli Ortaokulu alırken, 78 puan toplayan Bayraktar Ortaokulu da üçüncü oldu.

Mehmetçik Ortaokulu’nun çifte şampiyonluk yaşadığı 13-14 Yaş Güreş Şampiyonası’nda serbest stilde de ikincilik Oğuz Veli Ortaokulu üçüncülük de Bayraktar Ortaokulu’nun olmuştu