Mehmetçik Vakfı’na 10 Bin TL Yatırdığını Duyurdu

Demet Akalın alkışlanacak bir harekete imza atarak, Mehmetçik Vakfı’na 10 bin TL yatırdı. Sosyal medyadan Esra Erol, Seda Sayan gibi isimleri etiketleyerek “Altta kalmazlar” dedi

Asker kızı olmasıyla bilinen Demet Akalın, Mehmetçiğe karşı hassasiyetini bir kez daha gösterdi. Bağış için yatırdığı parayı sosyal medyadan duyurarak ünlü isimlere çağrıda bulundu.

“10 BİN LİRAYA BİLETİMİZİ ALDIK”

Mehmetçik Vakfı’nın 20 Şubat’ta bağış amaçlı düzenlediği yemek ve müzayede davetini sosyal medyadan paylaşan Demet Akalın, “Mehmetçik Vakfı yararına 10 bin liramızı yatırıp biletlerimizi aldık” açıklamasını yaptı.

“HAYATTA ALTTA KALMAZLAR”

Hemen ardından Esra Erol, Seda Sayan, Fatih Ürek, Işın Karaca, Özge Peker gibi isimleri etiketleyen Akalın, “Benim güzel dostlarım hayatta altta kalmaz” yorumunu yazdı.