Mehmet Uçar düz koşulara başladı

MEHMET UÇAR SAHAYA İNDİ:

Uzun zamandan beri tedavisi süren Türk Ocağı’nın gelecek vadeden başarılı defans oyuncusu Mehmet Uçar, takımla çalışmalara başladı

Coşkun KUTAY

Türk Ocağı’nın, 2016-17 futbol sezonu Süper Lig hazırlıkları çerçevesinde, Mormenekşe ile oynadığı özel maçta rakibi ile giriştiği ikili mücadelede, ayağının zemine takılması sonucu meydana gelen sakatlıkta, sol diz dış menüsküsünde yırtık, ayrıca da ön çapraz bağlarında kopma meydana gelmiş olan genç müdafaa oyuncusu Mehmet Uçar, Girne-Akçiçek Hastanesinde Dr. Hüseyin Kalgay tarafından ameliyat edilmişti.

Arkadaşları ile birlikte düz koşulara katılacağı günün özlemini çektiğini belirten Mehmet Uçar, geçtiğimiz gün sakatlık sonucunda takımı ile ilk defa çalışmalara başlamanın mutluluğunu yaşadı.