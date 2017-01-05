Mehmet Seyis: Biz de kerizik ya…

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün asgari ücretin 2 bin Türk Lirası’nın üzerinde olması gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından Mehmet Seyis sosyal medya hesabından Başbakan Özgürgün’e cevap verdi: “Biz De Kerizik Ya Bunu Da Yedik!!!”

İşte o paylaşım: “Başbakan Hüseyin Özgürgün çok önemli bir şey yapıyormuş gibi, “Asgari ücretin 2000 TL’nin üzerine çıkması için çalışma yapıyoruz” demiş. Lütfetmiş… Kendisi alem akıllısı ya! Hepimizle dalga geçtiğini sanmış yine… İşverenler de güya hemen itiraza başlamış. Eee tiyatro çeviriyorlar ya! Halbuki bu söylem aslında İşverenlerin canına minnet. Neden mi? Ne kadar şimdiki asgari ücret? 1834 TL. Peki… Yıllık enflasyon oranı ne kadar? %10.19. Asgari ücrete yalnızca yıllık enflayon oranı eklense, Asgari Ücret 2020 TL olur. Yani 2000’in üzerinde olur. Oldu. Olduuu… Oldu paşam… Oldu efendiler… Oldu. Biz de kerizik ya bunu da yedik. Yahu artık vazgeçin gevezelik yapmaktan da mevcut Asgari Ücretler Yasası’ndaki kriterlere uygun asgari ücreti belirleyin. Aslında 2 binin üzeri değil, olması gereken miktar 3 binin üzeridir…”