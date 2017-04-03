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03 Nisan 2017

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Mehmet Günsür’den sonra şimdi de Ozan Güven

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Mehmet Günsür’den sonra şimdi de Ozan Güven
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‘Fi’ dizisindeki cesur sahneler sosyal medyada büyük yankı yarattı. Şimdi de Ozan Güven’in sahnesi konuşuluyor…
Başrollerini Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç’ın üstlendiği, “Fi” dizisi geçtiğimiz cuma akşamı seyirciyle buluştu. Dizinin ilk üç bölümü aynı anda yayınlandı.
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Ve ilk bölümlere damgasını vuran, Ozan Güven’in cesur sahneleri oldu. Can Manay adında ünlü ve çapkın bir psikoloğu canlandıran oyuncunun Ayşenur Çetin, Cansu Melis Karakuş ve Özge Özpirinçci’yle oynadığı sevişme sahneleri sosyal medyada ses getirdi.
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Serenay Sarıkaya ile Mehmet Günsür’un bu sahneleri de çok konuşulmuştu.
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