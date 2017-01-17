Mehmet Aslan gözaltına alındı

Oyuncu Mehmet Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkartılan oyuncu Mehmet Aslan, kendisine yapılan tebliğ üzerine avukatıyla birlikte Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne gelerek teslim oldu. Aslan’ın emniyetteki işlemlerinin ardından ifade vermek üzere adliyeye gönderileceği öğrenildi.

MEHMET ASLAN KİMDİR?

1983 yılında doğan Mehmet Aslan ‘Gazinocular Kralı’ olarak bilinen Fahrettin Aslan’ın oğlu olarak tanındı. Liseyi bitirene kadar Fransa’da kalan Mehmet Aslan Türkiye’ye döndükten sonra Show TV’de uzun dönem yayınlanan, “Doktorlar” adlı dizide “Burak Kuzey” adlı karakteri canlandırdı. Ardından ATV’de yayınlanan 2005 yılı yapımı Nefes Nefese ve 2006 yapımı “Maçolar” adlı dizilerde yer aldı. Aslan, 2008 yılında vizyona giren, Sinem Kobal ile başrolü paylaştığı “Ayakta Kal” adlı sinema filminde de rol aldı. Sonra siyasete atılan Aslan bir süre MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.