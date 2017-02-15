Medyaya anlamlı destek

Havadis Gazetesi’nin 8’inci kuruluş yıldönümünde konuşan Başbakan Özgürgün medyanın önemine vurgu yaptı, hükümet olarak basını desteklediklerini ve bu desteğin süreceğini açıkladı

Havadis Gazetesi’nin 8’inci kuruluş yıldönümüne katılan ve bir de konuşma yapan Başbakan Hüseyin Özgürgün, ilkeli yayıncılık anlayışı ile geçen sekiz yıla dair görüşlerini paylaştı, kısa bir süre zarfında elde edilen başarıyı tebrik etti. Hükümet olarak göreve geleli çok uzun bir zaman olmasa da medyaya imkanlar dahilinde destek verdiklerini ve bu desteğin süreceğini de vurgulayan Başbakan Özgürgün’ün konuşmasının tam metni şöyle:

Sevgili Basın mensupları,

Değerli Konuklar,

Havadis Gazetesi’nin ülke basınına katılımının 8’inci yılında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Objektif ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla geçen 8 yılın son durağında Havadis ailesini yürekten kutlar, uzun sayılmayan bu sürede gösterilen başarının devamını dilerim.

Halen ülkemizde medya alanında artan sayının, ülkemiz reklam piyasasının darlığı ve haksız rekabet koşullarının kuruluşlarımızı bütçesel sıkıntılara soktuğu hepimizin malumudur. Medyanın özelde insanlar, genelde ülkeler için önemini tekrarlamak, bu konuda bilindik sözlerle zaman aşımı yapmak istemiyorum.

Ancak, onlarsız olamayacağına göre yaşamalarını sağlamak adına desteklenmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Bu anlayışla, hükümet olarak göreve geldikten sonra imkanlar ölçüsünde basının desteklenmesi için katkıda bulunmuş, geleneksel gazetelerimizin kurumsallaşma ve profesyonelleşme sürecine katkı amacıyla desteklerimizin süreceğini tekrarlıyorum.

Medyamızın Kıbrıs Türk halkının çok sesliliğine, demokrasisine, çoğulcu kültürüne katkıları asla yadsınamaz. Asıl olan kişilerin, grupların değil Kıbrıs Türk halkının genelinin haklı çıkarlarının yanında olan yayın politikaları izlemektir. İnancım odur ki, zaman zaman şikayetçi olsak da medyamız hepimize gereklidir.

Bir kez daha Havadis ailesini 8’inci yılında kutlar, başarılarının devamını dilerim.