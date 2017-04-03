Mecliste gündem DEVLET LABORATUVARI

Meclis Genel Kurulu’nda, İçtüzüğünün 62’nci maddesi uyarınca söz alan CTP Milletvekili Ahmet Gülle, Devlet Laboratuvarı’ndaki yangına dikkat çekti, yanan kimyasalların çalışanlar ve bölge sakinlerinde sıkıntı yarattığını söyledi.

Bu hassas konunun bakanlığın getireceği şeffaf verilerle çözülebileceği inancını dile getiren Gülle, buna rağmen Bakanlıktan bu yönde bir adım gelmediğini savundu.

Gülle, çalışanların sıkıntılarının her geçen gün arttığını belirterek, bu kadar asidin yandığı ortamda kesinlikle çalışılmaması gerektiğinin ortaya konduğuna dikkat çekti.

Gülle, müdür, amirler ve çalışanların bu tehlikeli ortamda tehlikeli maddeleri solumak durumunda bırakıldığını iddia etti.

Gülle, rahatsızlığı bilinen kişilerle ilgili de detaylı açıklama yapılmadığına işaret ederek, yapılan tetkiklerle ilgili de detaylı bilgileri olmadığını belirtti. Bu konuyla ilgili Meclis araştırma komitesi kurulması önerisinde bulunacaklarını söyleyen Gülle, ciddi metal zehirlenmesi ve radyoaktivite iddialarının olduğu bir konunun detaylı incelenmesi gerektiğini ifade etti.

SUCUOĞLU

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da söz alarak, rahatsızlananlardan bilgi alınabileceğini kaydetti ve “Bizim söylediklerimize madem güvenmiyorsunuz numaralarını vereyim siz arayın. Sordum Müdürü Sibel Siber harici kimse aramamış, isteyen arasın bilgi alsın” dedi.

Konuyla ilgili çeşitli zamanlarda yapılan çalışmaların raporlarını da sürekli paylaştıklarını ve sağlığa aykırı hiçbir şey tespit edilmediğini yineleyen Sucuoğlu, konunun farklı yerlere çekilmeye çalışıldığını kaydetti.

Sucuoğlu, 52 kişide yapılan testlerin 42’sinin temiz çıktığını diğerlerinin test sonuçlarının da bugün eline ulaşacağını ifade ederek, komite kurulması talebinin politik bir girişim olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, hiçbirşey yapılmadığı iddiasının kasıtlı ortaya atılan ve spekülasyon yaratmaya yönelik olduğunu ifade etti.

Bakan Sucuoğlu, atık yönetmeliği ile ilgili yasal boşluklar bulunduğunu, bunların giderilmesi için Çevre Bakanı ve Çevre Dairesi Müdür ile görüştüğünü anlattı.

YORGANCIOĞLU

CTP Milletvekili Özkan Yorgancıoğlu ise söz alarak, geçmiş günlerde CMC çalışırken madenden çıkarılan cevherlerin ayrıştırılması için kullanılan maddelerin laboratovarda korunduğunu ve bunların çıkan yangında yanıp yanmadığını sorduğunu anımsatarak, Sucuoğlu’nun asit odasının yanmadığını açıkladığını belirtti.

Kendisinin asit odasının yandığını iddia etmediğini, sadece kimyasalların ve asitlerin ne olduğunu merak ettiğini kaydeden Yorgancıoğlu, siyanürlerin yanmasından dolayı diğer yanan kimyasalları bilmek istediklerini söyledi.

Yorgancıoğlu, bu konuda komite kurulmasına niye itiraz edildiğini de anlayamadığını belitti.

SİBER

Meclis Başkanı Sibel Siber de söz alarak “Bizim KKTC olarak maalesef kimyasal atık sorunumuz var. Başbakanlığım döneminde denize akan petrol atıkları hala duruyor. Bunları imha edemiyoruz. Hiçbir ülke bunları kabul etmiyor. O yüzden meclis olarak oturup bu konuda yasal düzenleme yapıp kimyasal atık sorununa çözüm bulmamız lazım. Bu atıklar gömülü durduğu sürece çevreye kimyasal zararlı madde salgılıyor. Biz ya bir yasa yaparak yok edici bir mekanizma, ya da ortak akılla bir çözüm üretmek zorundayız. Bu toplumsal bir sorundur” dedi