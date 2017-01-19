19 Ocak 2017

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Maymun avcılarının sıradışı hayatı

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Maymun avcılarının sıradışı hayatı
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Ekvador’daki Amazon ormanlarında yaşayan Huaorani kabilesi ağaçlardan ağaçlara atlayarak maymun avlıyor. Küçük maymunlar onların en değerli besin kaynağı…

Ekvador hükümeti  1990 yılında Amazon ormanlarında yaşayan Huaorani  kabilesi  insanlarını koruma altına alan bir düzenlemeyi yürürlüğe sokmuştu.

Amazon yağmur ormanlarında oldukça basit bir yaşam süren bu insanlardan sadece 4000 kişi bulunuyor. İlkel şartlarda yaşamayı tercih eden bu sıradışı insanlar geliştirdikleri üfleme borularıyla ağaçlarda gezerek maymun avlıyor.

Ağaçlara tırmanmaya alışkın bu insanların vücut şekilleri özellikle ayakları şekil değiştirmiş durumda. Onların hayatında fast food, market hiç biri yok. Kendi silahlarıyla ilginç canlıları avlayarak besleniyorlar.  Maymun eti dışında pekari domuzu, tukan kuşu avlıyorlar, eşitli bitkileri yiyorlar.

Daily Mail gazetesindeki habera göre  İngiliz fotoğrafçı Pete Oxford sıklıkla onları ziyarete gidiyor ve sıradışı yaşamlarını fotoğralıyor.

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Havadis Gazetesi

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