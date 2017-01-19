Maymun avcılarının sıradışı hayatı

Ekvador hükümeti 1990 yılında Amazon ormanlarında yaşayan Huaorani kabilesi insanlarını koruma altına alan bir düzenlemeyi yürürlüğe sokmuştu.

Amazon yağmur ormanlarında oldukça basit bir yaşam süren bu insanlardan sadece 4000 kişi bulunuyor. İlkel şartlarda yaşamayı tercih eden bu sıradışı insanlar geliştirdikleri üfleme borularıyla ağaçlarda gezerek maymun avlıyor.

Ağaçlara tırmanmaya alışkın bu insanların vücut şekilleri özellikle ayakları şekil değiştirmiş durumda. Onların hayatında fast food, market hiç biri yok. Kendi silahlarıyla ilginç canlıları avlayarak besleniyorlar. Maymun eti dışında pekari domuzu, tukan kuşu avlıyorlar, eşitli bitkileri yiyorlar.

Daily Mail gazetesindeki habera göre İngiliz fotoğrafçı Pete Oxford sıklıkla onları ziyarete gidiyor ve sıradışı yaşamlarını fotoğralıyor.