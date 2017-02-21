Mavideniz misafirliğe gitti adam bıçakladı

Mağusa’da misafirliğe gittiği evde olay çıkaran Kasım Mavideniz, Mehmet Bahçecioğlu’nu bıçakla yaraladığı gerekçesi ile tutuklandı

TUTUKLANDI: Mağusa’da misafirliğe gittiği evde çıkan tartışmada gözü dönen Kasım Mavideniz, evde misafir olarak bulunan bir başka şahsı bıçakladı. Mavideniz’in bıçakladığı Mehmet Bahçecioğlu hastanelik oldu, zanlı ise tutuklandı

Nadire BAHADİ

Mağusa’da misafirliğe gittiği evde çıkan tartışmada gözü dönen Kasım Mavideniz, evde misafir olarak bulunan bir başka şahsı bıçakladı.

Mavideniz’in bıçakladığı Mehmet Bahçecioğlu hastanelik oldu, zanlı ise tutuklandı.

Bıçakla adam yaralama suçlaması ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı Mavideniz tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Mahkemenin uygun gördüğü teminat şartlarını yerine getiremeyen Mavideniz, hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Tartışma büyüdü, bıçak soktu

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Ersoy Saydağ mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Kasım Mavideniz’in 19 Şubat’ta saat 23:45 sıralarında Mağusa’da misafirliğe gittiği bir evde, bir başka misafir Mehmet Bahçecioğlu ile aralarında tartışma çıktığını açıkladı.

Tartışmanın büyüdüğünü söyleyen Saydağ, zanlı Kasım Mavideniz’in masada duran 18 santim uzunluğundaki bıçağı alarak Bahçecioğlu’nu sağ kalçasından bıçakla yaraladığını açıkladı.

Olayın ardından Bahçecioğlu’nun Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyleyen Saydağ, zanlı Kasım Mavideniz aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek teminata bağlanmasını talep etti.

Kefil bulamadı

Mağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Kasım Mavideniz’in yurt dışına çıkışını yasaklayarak kimlik pasapaort ve seyahat belgelerine el konulması yönünde talimat verdi. Yargıç Hacımulla KKTC vatandaşı 2 kefilin zanlı lehine 20’şer bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına karar verdi ancak Mavideniz kefilleri bulamayınca hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.