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01 Mayıs 2017

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Masa Tenisi Yıldızlar Ferdi Klasman maçları oynandı

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Masa Tenisi Yıldızlar Ferdi Klasman maçları oynandı
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Hafta sonu Federasyon salonunda yapılan maçlara katılım yüksek oldu. Bir hayli çekişmeli geçen maçlar izleyenlere seyir zevki ve heyecan yaşattı.

Maçlar sonunda dereceye girenler belli oldu ve ödüller dağıtıldı.

Masa tenisinde 5-7 Mayıs tarihlerinde Girne Ertuğrul Afakan Spor Salonu’nda yaklaşık 90 takımın katılacağı kurum ve kuruluşlar maçları oynanacak.

Dereceye girenler şöyle:

Kızlar:

1.Kezel Akçatepe (GAÜ)

2.Sude Köknel (Bekiroğulları)

3.Nazlıcan Güder (Karşıyaka)

4.Sıla Harper (GAÜ)

Erkekler:

1.Osman Özdeş (ASB)

2.Baran Kantara (GAÜ)

3.Ödül Çakmak (ASB)

4.Mert Alat (Karşıyaka)

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