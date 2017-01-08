Marketten içki çalmakla suçlanıyorlar

Yabancı uyruklu iki üniversite öğrencisi Lefkoşa’da faaliyet gösteren Okmar Süpermarket’ten 710 TL değerinde 2 adet içki çaldıkları gerekçesi ile tutuklandı

Nadire BAHADİ

Lefkoşa Hamitköy bölgesinde faaliyet gösteren Okmar Süpermarket’te 1 Ocak tarihinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili kamera kayıtlarından yapılan tespitlere göre yabancı uyruklu Umaru Musa ve Olayınca John Olaleye şüphe üzerine tutuklandı. Okmar Süpermarket’ten 710 TL değerinde iki şişe içki çalmakla suçlanan Musa ve Olaleye dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Mahkeme suç ve suçluların açığa çıkması maksadı ile yürütülen soruşturmanın selameti için zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Kamera görüntüleri inceleniyor

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mustafa Parlak mahkemede verdiği ifadesinde, 1 Ocak tarihinde Hamitköy’de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Mustafa Okmar’ın yaptığı Okmar Süpermarket’ten 575 TL değerindeki Blue Label ve 135 TL değerindeki Duble Label marka 2 adet içkinin çalındığını kaydetti. Şikayetin 2 Ocak tarihinde polise yapılmasının üzerine soruşturma başlatıldığını kaydeden Parlak, kamera görüntülerinden yapılan incelemede zanlıların eşkalinin tespit edildiğini ifade etti. Kamera görüntülerindeki eşkale uyum gösteren zanlı Umaru Musa ve Olayınca John Olaleye’nin 6 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandığını kaydeden Parlak, çalınan içkilerin ise henüz bulanamadığını belirtti. Market içerisinde ve dışarıda bulunan kameralara ait görüntülerin incelenmesi gerektiğini belirten Parlak, zanlılar hakkındaki soruşturmanın yeni başladığına işaret ederek Umaru Musa ve Olayınca John Olaleye’nin 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Suçlamaları kabul etmediler

Mahkemede söz hakkı tanınan zanlılar suçlamaları kabul etmeyerek görüntülerdeki şahısların kendileri olmadığını savundu. Zanlı Umaru Musa yoldan geçerken market çalışanları tarafından durdurularak polise teslim edildiklerini ifade ederken, suçsuz olduklarını savundu.