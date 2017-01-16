Market içinde yakalandı

Gönyelide faaliyet gösteren market içinde devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesin’de görevli polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 22 yaşındaki Kudakwashe D. Mutadzakupa tutukland

Devrim DEMİR

Ülkede öğrenci olarak bulunan Zimbawe uyruklu Kudakwashe D. Mutadzakupa, önceki gece devriye gezen polis ekipleri tarafından Gönyelide faaliyet gösteren Veysi Dağdelen’e ait Adamar Market’in içinde bulunarak, tutuklandı.

Marketten her hangi bir şey çalmayan zanlı aleyhinde polis soruşturma başlattı, suç ortağı olup olmadığı araştırılmakta.

Zanlı market içinde olduğunu kabul ederken, tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Market sahibinin ifadesine başvurulacak

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne Adli Şube’de görevli polis memuru Umut Kulle, zanlı Kudakwashe D. Mutadzakupa’nın “Bina açma” ve “Kasti hasar” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Umut Kulle, zanlının önceki gece saat 23.30 sıralarında Gönyelide faaliyet gösteren Veysi Dağdelen’in sahibi olduğu Adamar Market içinde devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polis ekipleri tarafından suçüstü tutuklandığını söyledi.

Kulle, zanlının market içine, kilitli olmayan pencereden içeri girdiğini ve para kasasının çekmecesini kırdığını kaydetti.

Zanlının suç ortağı veya ortaklarının olabileceğini belirten Kulle, market sahibi Dağdelen’in ifadesine başvuracaklarını ifade ederek, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalması talebinde bulundu.