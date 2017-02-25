Mario Gomez yeni sezonda Beşiktaş’ta

Beşiktaş Alman forvet Mario Gomez’e 1 sezon ayrılığın ardından kavuşuyor…

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla sergilediği başarılı performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan ve Almanya milli takımına kadar yükselen Gomez rüya gibi bir sezonun ardından Wolfsburg’a giderek siyah beyazlı formaya gönül veren taraftarları üzmüştü. Mario, Almanya’da aradığını bulamadı. Beşiktaşlı yöneticilerin ve taraftarların sevgilisi haline gelen Alman forvet sözleşmesindeki özel madde gereği serbest kalacak.

Takımının Şampiyonlar Ligi’ne katılamaması halinde bonservisi elinde olacak yıldız oyuncuyla Beşiktaş yönetimi her konuda anlaştı. Bonservis bedeli ödenmeyecek yıldız oyuncuya yıllık 3.5 milyon Euro net maaş ve puan başı prim alacak. Beşiktaş’ta geçirdiği başarılı günleri özleyen Alman yıldız Vodafone Arena’da tekrar oynamak için adeta can atıyor. Mario Gomez, Beşiktaş’ta devam etmek için ücretine zam değil, takımın gücünü artıracak yıldız futbolcu takviyesi istediğini söylemişti. Takımın Şampiyonlar Ligi’nde başarılı bir peformans sergilemesi Gomez’in kararında önemli bir etken olarak gösteriliyor.

Beşitkaş formasıyla çıktığı 41 maçta 28 gol atıp 6 asist yapan Alman forvet, Bundesliga ekibi Wolfsburg’da tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşıyor. Çıktığı 23 karşılaşmada 7 gol atan Gomez asist üretemedi ve takımının kötü gidişine dur diyemedi.