Maria ve Semra Avrupa’da şampiyon oldu!

Güney Kıbrıs‘tan 14 yaşındaki Maria Constantinou ve Türkiye’den Semra Aksu, Atina’da 3-9 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılan 2017 Kalovelonis Avrupa Çiftler Tenis Şampiyonluğu’nu kazandı. İki bayan U14 çiftlerde birinciliği elde ettiler.

İlk kez Atina’daki Kalovelonis Akademisi tenis kortlarında tanışan iki genç kız, U14 şampiyonasına son dakikada kayıt yaptırdılar.

İlk kez birlikte oynamalarına rağmen iki genç kız finale ulaşacak başarılı sonuçlar elde ettiler; İtalya’dan Chiara Alesiani ve Leetizia Corsini’yi yenerek U14 Avrupa Şampiyonluğu’nda ilk sıraya yerleştiler.

İlk kez bir Kıbrıslı Rum ve bir Türk sporcu bir ekip oldular, sporun birleştirdiği mesajını verdiler; etnik kökeni ve dini ne olursa olsun sıradan insanların birbirinden farklı olamayacağını ve büyük başarılar elde edebileceklerini ispatladılar.

Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Filios Christodoulou, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, sporun kökü, dini ve devletlerarası uyuşmazlık durumu ne olursa olsun insanları birleştirdiğini belirtti ve iki genç kızı başarılarından dolayı kutladı.

Maria Constantinou da, başarısının çifte olduğunu, bir taraftan turnuvayı kazandıklarını ve ülkesini onurlandırma fırsatı bulduğunu, diğer taraftan da bu başarıyı Türkiye’den bir sporcuyla kazandığını ifade etti.

İki genç kızın başarısı Türkiye Tenis Federasyonu internet sitesinde de yayınlandı ve sosyal medyadan birçok olumlu yorum aldı.

Kıbrıs Haber Ajansı