Maraş’tan 2 takviye

1.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Maraş, Gençler Birliği’nden Yunus Kalaycı ve Serdarlı’dan Hasan Şemmedi’yi kiralık olarak renklerine bağladı

1.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Maraş, ara transfer döneminin son gününde yapmış olduğu iki transferle kadrosunu güçlendirdi.

Ligin ilk devresini ikinci sırada tamamlayan Mağusa’nın kımızı beyazlı ekibi Maraş’ta, kulüp başkanı Hasan Oy, asbaşkan Börke Kaşif, futbol şubesi sorumluları Murat Altınay ve Hüseyin Özyalçı’ın yoğun geçen transfer görüşmeleri sonucunda Gençler Birliği’nden Yunus Kalaycı ile Serdarlı’dan Hasan Şemmedi kiralık olarak transfer edildi.

Asbaşkan Börke Kaşif, ligin ilk devresinde yönetimsel olarak iyi çalıştıklarını ve takım olarak göstermiş oldukları performanstan memnun olduklarını belirterek ilk devreyi iyi bir yerde tamamladıklarını ifade etti.

Ligin ikinci devresinin çok çetin ve zor geçeceğinin bilinci içerisinde olduklarını, transfer çalışmalarını titizlik içerinde sürdürerek olumlu sonuç aldıklarını belirten Börke Kaşif, bu yönde takım kadrosuna transferler yaparak kadro derinliği yaratıp daha da güçlendiklerini söyledi.