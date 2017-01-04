Maraş’ta hedef kalıcı olmak

Kulüp tarihinde ilk kez 1.Lig’de mücadele eden Kırmızı Grup ekiplerinden Maraş ilk devreyi ikinci sırada tamamlarken teknik direktör Ahmet Ogan ilk periyodu değerlendirdi

Kulüp tarihinde ilk kez 1.Lig’de mücadele eden Kırmızı Grup ekiplerinden Maraş ilk devreyi ikinci sırada tamamlarken bu durum camiada mutluluk yarattı.

Sezona, teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Korhan Kotbaş ve kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman teknik ekibi ile başlayan Maraş, lige kötü bir başlangıç yaparak üst üste iki maçı kaybetmelerine rağmen daha sonra toparlanma sürecine girerek üst üste kazanılan maçlarla üst sıralara tırmandı.

Teknik adam Ahmet Ogan, mevcut kadro üzerine yapılan transferlerle genç, koşan ve mücadele eden bir takım oluşturduklarını belirterek şunları söyledi: “İlk iki haftada istediğimiz sonuçları alamadık. Çok genç ve deneyimsiz, 1.Lig tecrübesi az futbolculardan kurulu olmamızdan dolayı zaman zaman basit hatalar yaptık.

İyi oynadığımız ve çok gol pozisyonuna girmemize rağmen son vuruşlarda beceriksizlik yaparak alabileceğimiz puanların bazılarını kaçırdık. İlk devrenin sonunda konulan totaldaki 20 puanlık hedefimizin 3 puan gerisinde kaldık ve ikinci sırada yer aldık. Ligin yeni takımı ve tarihinde ilk kez 1.Ligde mücadele ediyor olmak, sadece futbolcularda değil, başkan, yönetim, teknik kadro ve futbolcular ile birlikte tüm camiada yeni heyecanlar ve umutları da beraberinde getirdi.

Bu birliktelik ligin ilk devresine çok olumlu yansırken, saha içindeki mücadele ve kazanma isteği her geçen gün üst seviyelere yükselerek, son haftalarda başarılı sonuçların gelmesine neden oldu ve taraftarlarımızda da önemli heyecan yarattı. 2 grupta oynanan 1.Lig’in çok zor bir sezon olduğunun bilinci ile yolla çıktık. İşi en baştan sıkı tutarak ligde iyi işler yapmak için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sezon öncesi düşüncemiz olan ligde kalıcı olmak için istenilen noktada olduğumuz görüyorum, amacımız ligin ikinci devresinde de aynı başarıyı sonuna kadar sürdürmek.”

Çalışmalar başladı

Ligin ikinci devresi için çalışmalara başladıklarını, 1 veya 2 oyuncu transfer ederek takım kadrosunda fazla değişikliğe gitmeyeceklerini belirten Ahmet Ogan, bugüne kadar her türlü maddi ve manevi desteğini esirgemeyen başkan Hasan Oy, yönetime ve her zaman yanlarında büyük destek olan taraftarlara çok teşekkür etti.