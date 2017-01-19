Maraş’a karşılık Dillirga

Nihayet, Tayyip Erdoğan, sır gibi saklanan ,Kıbrıs Türklerinin haritasının önemli bir bölümünü açıkladı.

Tayyip Erdoğan’ın, Maraş’a karşı Dillirga kartını ileri sürmesi, ganimetçi çevrelerde bir panik yaratırken, Kıbrıs Türklerinin de değerli ve verilemez bölgelerinden birinin DİLLİRGA olduğu yeniden gündeme geldi.

Dillirga, Kıbrıs Türklerinin kuzeye bakan en geniş tapulu topraklarıdır.

Dillirga, Kıbrıs Türklerinin direniş tarihinde, adaya getirilen silahların temin edildiği, büyük fedakarlıklar karşısında, Türk toplumunun direnişinde , elini ,hayatlarını taşın altına koyan insanların diyarıdır.

Dillirga, Ağustoz 1964 te, 16 bin Rum askerinin, Kıbrıs Türklerini denize dökmek için saldırdığı kilit bölgedir.

1964 savaşlarında, Türkiye’de okuyan, İngilterede yaşayan Kıbrıs Türk gençliğinin, direniş için, yerli halkla birlikte, Çanakkale destanı’nın benzerini yarattıkları topraklar, Dillirga topraklarıdır.

Ganimet uğruna, bu toprakları unutan veya unutturanlar,Tayyip Erdoğan’ın Maraş’a karşı Dillirga açılımını, önemsizleştirmeye , ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, bu uğraşlarında başarıya ulaşamazlar.

Güzelyurt’tan Erenköy’e kadar olan bölgenin Türk toprağı olarak talep edilmesi ve karşılığında, Maraş’ın tümünün Rumlara iadesi talebi, geniş kıyı şeridinin Türk kontrolünde olmasını da getirecek, akıllı bir pazarlık hamlesidir .

Dillirga toprakları, volkanik topraklarıyla, tarım için de çok elverişli arazilerdir.

Yeşilırmak köyünün verimliliği, Pirgos köyü açıldıktan sonra, bölgenin meyvacılık açısından ne kadar önemli olduğu , daha da ortaya çıkmıştır.

Trodos eteklerinin Kiraz , elma ve diğer meyvaların yetiştirme alanı yapıldığı, dikkate alındığında, Dillirga’nın dağ ve vadilerinde de aynı ürünlerin kolaylıkla yetiştirilebileceği kesindir.

Dillirga, 1960larda, Kıbrıs Türklerinin en önemli balıkçılık bölgelerinden biriydi.Bu alanda, alt yapılar sağlanır, Mansura’da 1960 ta başlatılan liman yeniden ele alınırsa, bölge, yeniden balıkçılık alanında, Kıbrıs’ın sayılı alanlarından biri haline getirilebilir.

Türkiye, Maraş’a karşılık Dillirga kartını ileri sürerken, Dillirga bölgesinin tarım, Turizm ve Eğitim alanlarında önemli bir merkez olmasının da alt yapısını kesinlikle gerçekleştirecektir.

2004 ‘te, Dönemin TC Büyükelçisi Aydan Karahan, biz Dillirgalıları, bölgemize sahip çıkmaya teşvik ederken, rehabilitasyon konusunda, Dillirgalı arkadaşlarla Büyükelçiliğe bir soru sormuştuk:

Kendi bölgemizi talep etmemiz durumunda, şu anda yıkıntı halinde bulunan bu bölgeyi nasıl ayağa kaldırabiliriz?

Sayın Büyükelçi’nin o gün söyledikleri hala kulaklarımızdadır.

“Yeter ki siz talep edin.Oraları kesinlikle Ruma verilmez.Tüm Kıbrıs Türklerinin ihtiyaçlarında yardımcı olan Türkiye, Dillirga Türkleri söz konusu oldu mu her tür yardımı fazlasıyla yapar”

Erdoğan’ın Dillirga açılımından sonra, basına konuşan köylülerin önemli bir kısmının, yıllardır, siyasilerin Dillirga’ya sahip çıkmamasından duydukları üzüntüyü ifade etmeleri , oranın Türk toprağı olması ve yeniden rehabilite edilmesi durumunda bölgelerine yeniden dönüş yapmayı tercih etmeleri, içlerindeki yurt ateşinin ve ata topraklarının özleminin ifadesinden başka bir şey değildir.

Dillirga, Kıbrıs Sorununun çözümünde, Maraş gibi karmaşık bir sorunun çözümüne de katkı yapacak kadar önemli bir yerdir.

Dillirga, ilgi gösterilmesi ve planlı yatırım yapılması durumunda ikinci bir Maraş olabilecek kadar önemli bir coğrafi konumdadır.

Dillirga’yı yeniden gündeme getiren Sayın Erdoğan, bu hamlesiyle Kıbrıs Türklerinin de Kıbrıs’ta 1960lardan beri haksızlığa uğradığını herkesin gözüne sokmuştur.

Deniz’se Deniz, Yeşil’i de, her yerden fazla, Rumların Maraş’ı varsa, Türklerin de 2. Maraş olabilecek potansiyelde Dillirgası var.