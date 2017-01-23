Maraş ikinci devreyi bekliyor

İLK RAKİP MERİT A.YEŞİLOVA:

1.Lig Kırmızı Grup takımlarından Maraş devre arası çalışmalarını tamamlarken hafta sonu karşılaşacağı Merit Alsancak Yeşilova maçı hazırlıklarına ise bugün başlıyor. İkinci devreye rakibinin 3 puan gerisinde başlayacak Maraş bu maçı kazanarak puan farkını kapatmak istiyor

1.Lig Kımızı Grup’ta mücadele eden Maraş’ta 2.hazırlık dönemi önceki gün yapılan antrenman ile tamamlandı. Tarihinde ilk kez 1.Lig’de mücadele eden Mağusa’nın kırmızı beyazlı ekibi Maraş, ligin ilk devresinde oynadığı 9 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak, topladığı 17 puanla, devreyi zirvenin 3 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı.

İkinci hazırlık dönemi çalışmalarına Teknik Direktör Ahmet Ogan, Yardımcı Antrenör Korhan Kotbaş, Kaleci Antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde başlayan Maraş yoğun geçen çalışmaların ardından bu hafta ligde oynayacakları ikinci devrenin ilk hafta maçına yönelik antrenmanlara başlıyor.

Devre arası yoğun geçti

Ligin ikinci devresi için hazırlıklara 2 Ocak’ta başlayan Maraş haftanın 6 gününde yoğun bir şekilde antrenmanları kendi tesislerinde geçekleştirdi. 2.hazırlık dönemine yönelik çalışmaları çok yoğun geçiren Maraş, oyun formatı ve sistemi geliştirmek için de 5 hazırlık karşılaşması oynadı. Maraş’ta Başkan Hasan Oy ve yönetimin de antrenmanları yakından takip etmesi futbolculara moral olurken, ligin 2.devresine güçlü bir şekilde girmenin planları yapılıyor.

Ahmet Ogan: İlk devre iyi geçti

Sezon başında yapmış olduğu birçok transfer ile takım kadro ve yapısında değişikliğe giden Maraş, ilk devrede iyi bir performans ortaya koyarak ligi iyi bir noktada tamamladı. Ligin ikinci devresinin çok zor geçeceğinin bilinci içerisinde olduklarını belirten teknik direktör Ahmet Ogan, ligin ilk devresinde başarıyı yakaladıkları futbolcular ile ikinci devrede de yola devam ederek mevcut kadroyu koruduklarını belirtti.

Serdarlı’dan Hasan Şemmedi’yi kadroya kattıklarını söyleyen Ahmet Ogan, ligin başında koymuş oldukları hedefe ulaşmak içinde ikinci devrede çok dikkatli olmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Maraş, Merit A.Yeşilova’ya bileniyor

Ligde ilk devreyi 20 puanla lider tamamlayan Merit A.Yeşilova’yı 29 Ocak Pazar günü evinde ağırlayacak olan Maraş, maçın hazırlıklarına bugün başlayacak ve 27 Ocak Cuma günü yapacağı son taktik antrenman ile hazırlıkları tamamlayacak.

Lider Merit A.Yeşilova’nın 3 puan gerisinde ikinci devreye başlayacak olan Maraş kazanarak rakibi ile aradaki puan farkını kapatmak istiyor.